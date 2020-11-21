создание сайтов, продвижение бизнесов
ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТОВ
*** От 40.000 рублей в месяц. Оплата "по факту" - платите тогда, когда видите результат продвижения. Это лучше хитрых "гарантий" и невнятных сроков.
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Ручная SEO раскрутка сайтов услуг, лендингов, интернет магазинов в Яндексе. Успешно работаем и продвигаем более 15 лет.
Продвижение коммерческих проектов, позиционное и по трафику. Увеличение конверсии, лиды, реклама, KPI, индивидуальные стратегии.
Создание сайтов, максимально адаптированных под SEO в поисковых системах
Цены на 30% ниже, чем у "потоковых" компаний.
Техническая SEO оптимизация, поисковая раскрутка, работа с коммерческими и поведенческими факторами. Статьи, ссылки, крауд маркетинг.
Продвижение сайтов в Москве: кейсы клиентов
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Все запросы, связанные с изготовлением мебели из слэбов дерева, находятся в топ 3.
Видимость по коммерческим запросам в Яндексе, более 60%.
Видимость в поиске более 90%. Много запросов в топ 1-3.
Более 1000 запросов в работе. Много высокочастотных и конкурентных ключей в топ 3-5 по региону Москва.
Основные продающие высокочастотные запросы в ТОП 3-5
Более 500 запросов, успешное выдвижение в ТОП 1-5.
Прочие услуги
SEO продвижение интернет магазина по технологии внедрения активной семантики, кейс 2020 года (видео youtube)
ПРОДВИНУТЬ ПОЗИЦИИ САЙТА В ПОИСКОВЫХ СИСТЕМАХ
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SEO cтудия продвижения в Москве, раскрутка сайтов в ТОП 10 Яндекса от 4 недель, рост трафика
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Цены могут отличаться от указанных в таблице, в зависимости от региона, уровня конкуренции и исходного состояния сайта перед началом работ, необходимости вывода из-под санкций, доработки, обновлений.
От чего зависит стоимость продвижения
Конкуренция
Количество конкурентов в определенной тематике или нише является одним из ключевых факторов. Чем больше конкурентов, тем более сложные и разнообразные инструменты необходимо применить для достижения максимального результата. Внимание уделяется не только продуктам (основной сайт) прямых конкурентов, но также агрегаторам, каталогам и пр.
Регион
Этот фактор напрямую связан с количеством конкурентов в определенной сфере. Раскрутить и сделать успешным проект в мегаполисе всегда сложнее, чем в небольших городах. Для небольших региональных компаний бюджеты ниже, при этом сроки достижения цели всегда меньше. Основное отличие – использование разных сервисов и инструментов. В зависимости от сложности проекта и региональности, владельцы веб-ресурса получают индивидуальные цены.
Внешние ссылки
Внешние ссылки с каждым новым алгоритмом поисковых систем теряют свою значимость, но всё же оказывают влияние на поисковую выдачу. В конкурентных тематиках без ссылок не обойтись. Сейчас для насыщения ссылочных факторов требуется гораздо меньше ссылок, чем раньше, но они должны быть качественными. Поэтому поиск и отбор качественных ссылок достаточно трудоемкая работа. Помимо качества самих ссылок необходимо учитывать скорость покупки, а также тексты ссылок, чтобы не попасть под фильтры за переспам.
Возраст и состояние сайта
Важно учесть состояние сайта в текущий момент, наличие санкций, объем доработок и пр. Команда предварительно оценивает, обрабатывает информацию, исходя из полученных данных, выбирает инструменты, использование которых увеличит скорость оптимизирования. Специалисты предлагают профессиональные инструменты и готовые решения для привлечения трафика и достижения результата.
КАКИЕ РАБОТЫ ПО ПОИСКОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ МЫ ПРОВОДИМ В РАМКАХ ПРОДВИЖЕНИЯ?
1. Предварительный анализ
Анализ текущей ситуации: возраст, видимость в поиске, охват семантики, наличие или отсутствие поисковых фильтров. Разрабатываем стратегии, проводим постановку задач, анализируем аудиторию и воронки продаж.
2. Конкурентный анализ
Кто занимает топ поиска по самым горячим запросам вашей тематики, какие сайты показали максимальный рост в поиске в течении последнего года, какие технологии, инструменты и типы контента они используют? Проанализируем и возьмём на вооружение технологии лидеров, после детального анализа.
3. Семантика, запросы, ключевые фразы
Сбор ключевых запросов на основании аналитики выгрузки видимости конкурентов и создание расширенной гибридной структуры сайта; Чистка и разгруппировка запросов и определение посадочных страниц (кластеризация), проработка семантического ядра. Подготовка и создание подробного ТЗ для дальнейших работ.
4. Внедрение и реализация
Формирование полной структуры сайта (распределение ключевых запросов по внутренним страницам). Работа с внутренними и внешними коммерческими и поведенческими факторами; формирование ссылочной массы, перелинковка, соцсигналы, юзабилити, повышение охватов и позиций в выдаче, количества ключевиков. Мониторинг и контроль роста и развития. Написание текстов, по необходимости. Ежемесячное составление отчетов и их ежедневное ведение.
ЧТО ПРОВЕРИМ И ИСПРАВИМ?
SEO-аудит и технический аудит. Рекомендуемые работы. Технические, коммерческие и поведенческие факторы, влияющие на ранжирование в поиске.
Проверяем наличие на сайте Яндекс метрике, выставлены ли цели.
Проверяем наличие Google Аналитикс.
Регистрируемся в сервисе Яндекс Вебмастер, если нужно и добавляем сайт. Регистрация в сервисе Google Search Console.
Проверяем регистрации в сервисе 2ГИС, регистрируем В Яндекс Справочнике.
Проверка наличия SSL-сертификата. Проверка работы сайта в разных браузерах (кросс-браузерность) и на разных платформах, проверка адаптивности, оптимизация под мобильные устройства.
Проверка валидности html кода.
Проверка наличия микро-разметки данных о компании: адрес, город, телефон, почта.
Проверка скорости оптимизации и загрузки сайта по тесту Google.
Оптимизация изображений.
Проверка наличия favicon.
Проверка наличия карты сайта sitemap.XML.
Наличие карты сайта HTML.
Проверка наличия страницы с ошибками, код 404
Проверка заголовка H1 по типам страниц.
Проверка атрибута ALT изображений.
Наличие корректно заполненных тегов Title и Description на всех страницах.
Наличие и корректность файла robots.txt
Проверка склейки зеркал сайта c www / без www
Проверка наличия дублей страниц.
Определим наличие битых ссылок.
Проверка сокрытия от индексации страниц с параметрами: пагинация, сортировка и тп.
Проверка заполнения топонимов в Title.
Отсутствие копий сайта в индексе поисковых систем.
Глубокий анализ страниц на предмет наличия корректного использования тегов NOINDEX
... и ещё порядка 50 показателей, это лишь примерный список.
Причины выбрать нас
Белые методы
Исключительно белые методы и ручная раскрутка SEO сайтов, лендингов, интернет-магазинов в поисковой системе Яндекс. 15-летний опыт работы и сотни успешных проектов говорят о профессионализме нашей команды.
Структура
Создание сайтов с нуля, максимально адаптированных под раскрутку уже на начальных этапах. Современные платформы для создания индивидуального интернет - магазина или любого проетка.
Конверсия
Увеличение конверсии, активное применение поверенных инструментов, лиды, KPI, контекстная реклама. Разработка индивидуальной стратегии по актуальным методикам, основная цель – привлечение клиентов.
Оптимизация
Все уровни оптимизации, включая внутреннюю, внешнюю, техническую. Проработка поведенческих и коммерческих факторов. Статьи, ссылки, пошаговый маркетинговый план. Готовые решения и подходы, разработка стратегии выдачи запросов в ТОП.
Цены
Работаем по адекватным ценам, которые ниже на 30%, чем у «потоковых» компаний. Гибкий подход и выбор оптимальной стратегии. Гарантируем выполнение договоров и взятых на себя обязательств
Юзабилити
Резиновая верстка, правильно расположенные элементы, повышают заинтересованность пользователей в сайте и снижение отказов. Качественный контент и максимальное удобство для посетителей 50% успеха.
Контент
Написание контента - текстовые материалы сайта, которые соответствуют требованиям поисковых систем. Благодаря таким материалам сайт будет лучше индексироваться поисковиками, а его позиции в выдаче будут подниматься.
Отчеты
Периодические подробные отчеты, содержащие показатели по достигнутым целям, анализ проведенной работы, выводы и прогнозы на будущее каждого отдельного проекта.
Советы по продвижению: 5 инструментов увеличения продаж
Рост целевого трафика:
Рост целевого трафика и увеличение посещаемости. Это важная составляющая, благодаря которой приходят клиенты и заказчики, собственно то, ради чего и задумывалась изначально "бесплатная реклама".
Разработка подходов и внедрение алгоритмов, которые обеспечат долгосрочные результаты – вот наши основные критерии. Для того, чтобы привлечь посетителей, важны три составляющие – уникальный контент, внешний маркетинг и ссылочная масса. Мы занимаемся покупкой целевых качественных ссылок. Также одним из важных моментов является предварительный анализ и работа с технически грамотными факторами конкурентов. Комплексный эффективный аудит имеет первостепенную важность по разработке стратегии развития и увеличения посещаемости. Работаем на экономие вашего времени.
Обновление:
Обновление актуальными материалами с высокой уникальностью на регулярной основе. Для выведения в ТОП очень важно добавлять актуальную информацию, снабженную ключевыми запросами и реальными контактами.
Выполнение этих рекомендаций поможет не только улучшить показатели видимости, но и увеличить продажу товаров, за счет качественно и грамотно составленные коммерческих текстов, если это продажа товара или услуги. Таким образом, это поможет вывести показатели заявок и заказов по определенной тематике на средний уровень рынка без использования рекламы.
Поведенческие факторы:
Поведенческие факторы и стремительное повышение видимости сайта или одностаничника в выдаче поисковой системы.
Мы обеспечиваем доработку видимости позиций сайта, работаем с гарантиями. Для этого используется ряд наиболее оптимальных и современных инструментов, включая масштабное проведение внутренней оптимизации, анализ структуры семантического ядра и точечную проработку частотных запросов.. С удовольствием ответим на все вопросы!
Рост конверсии:
Яндекс и Google очень требователен, и в последнее время, все более щепетильно относится к такому типу ранжирования.
Вот почему мы считаем рост конверсии и снижение процентного соотношения отказов, одно из важных составляющих. Акцент делается на улучшение страниц для увеличения аудитории, ранжирования и конверсии. Сразу стоит отметить, что этот показатель подходит не для всех тематик и сфер бизнеса. Работаем честно!
Таргетинг:
Контекстная реклама и таргетинг.
Мы предлагаем комплексный подход, включающий в себя поддержку и повышение пф через дизайнерские решения, юзабилити и контекстную рекламу. Мы занимаемся разработкой методов увеличения посещаемости по недорогой рекламе, это позволит вывести сайты в топ в более короткие сроки.
ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ
Ответ: Стоимость работ по SEO-продвижению в среднем составляет от 35 000 рублей в месяц, в зависимости от региона, ниши и объёма пожеланий клиента, от раскрученности и рейтинга бренда.
Ответ: В случаях, если есть такая необходимость. Но лучше получается, когда тексты пишет автор-эксперт со стороны заказчика, а наши специалисты вносят небольшие коррективы в источник или дают рекомендации, не меняющие смыслы, но значимые для дальнейшего роста в поиске и обеспечения текстовой релевантности.
Если реклама в Директе хорошо настроена и оптимизирована, приносит вам посетителей, целевой трафик, заказы и потенциальных клиентов для бизнеса - то она только помогает и увеличивает ваши преимущества. Так же увидите заметный эффект при переходах из тематических групп и других площадок соцсетей.
Напрямую - скорее практически нет, чем да. Он влияет на юзабилити, что, в свою очередь, оказывает влияние на поведенческие факторы. Так что, хотите в топ-10, на первые места поисковых систем - сайт должен соответствовать текущему топу поисковиков.
Важен и дизайн и грамотная разработка и контент и url.
- Реклама в Яндекс Директ, РСЯ.
- Контекстная реклама в поиске Google и КМС.
- Таргетированная реклама в социальных сетях: Facebook, Instagram, Вконтакте.
- Реклама в Яндекс Справочнике.
- Массовое размещение рекламных объявлений на Авито.
- Email-маркетинг.
- Медийная реклама, брендинг
Заказать услугу можно по цене от 35 000 рублей в месяц, но итоговая стоимость может зависеть от множества факторов, таких как регион, тематика, состояние веб ресурса (возраст, наличие или отсутствие санкций, дополнительных изменений и доработок, дизайн и пр.).
В каждом отдельном случае могут использоваться различные инструменты для достижения поставленной цели, также учитываются пожелания заказчика, возможна проработка дополнительных опций, например, реклама для привлечения посетителей на сайт или трафик в интернет-магазин, и соответственно, увеличения продаж.
Вывод сайта в ТОП-1, безусловно, можно спрогнозировать, однако 100%-ную гарантию могут дать только несерьезные компании, поскольку даже в инструкциях поисковых систем Гугл и Яндекс прописано, что первое место никто не может гарантировать. Этот факт всегда был и остается неизменным, достаточно ознакомиться с официальной инструкцией поисковиков.
Грамотно продуманная и составленная стратегия поможет добиться поставленной цели выйти на первое место. Отзывы наших клиентов, вышедших на первую страницу, красноречивее любых наших слов.
Анализ, оптимизация и совершенствование ресурса, поиск вариантов, помогающих улучшить аналитику – очень важные составляющие для попадания в ТОП. И оказавшись на желаемом месте, не стоит пускать все на самотек, ведь за первые места борются сотни компаний, а потому очень важно проводить ряд мероприятий по поддержанию позиций.
Важно учитывать и тот факт, что поисковые системы постоянно улучшают и обновляют алгоритмы, иногда происходят существенные и даже кардинальные изменения, а потому важно всегда оперативно реагировать на нововведения. К сожалению, раскрутить свой сайт один раз и навсегда не может никто. В дальнейшем, после выхода в ТОП, все действия следует направить на поддержание высоких позиций.
Отчетность предоставляется в обязательном порядке на регулярной основе, как правило, 1 раз в месяц. По требованию клиента, отчетность может быть представлена в любое время, например, еженедельно, в некоторых случаях, если в этом есть необходимость, ежедневно.
В отчете указываются следующие виды данных – весь объем проделанных работ за период, а также приводятся статистические данные сайта для возможности сравнения показателей в дальнейшем.
Существует множество инструментов, которые помогают специалисту работать более эффективно, упрощают обработку данных, позволяют отслеживать изменения. Используются разнообразные полезные инструменты для разных функций деятельности,такие популярные сервисы, например: Google Analytics и Search Console, Yandex Metrica и Webmaster, а так же многие другие узкоспециализированные, к примеру: just-magic, megaindex и т.д.
ОТЗЫВЫ
Тамара Ивановна г. Москва
Продвигать надо было в московском регионе. Сделали все красиво и во время, как договаривались, нам понравилось, да и стоимость оказалась небольшой по сравнению с лидирующими в Москве крупными агентствами. Подбор доменного имени тоже отдали на усмотрение ребят, ведь им виднее каким оно должно быть. Цены на услуги у них приемлемые (у нас была оплата в конце месяца за результат в поиске ). Команда профессионалов, видно, что они хорошо разбираются в своей сфере, ответили на все вопросы делом, оправдали все наши ожидания. И тексты они хорошо и качественно пишут. Спасибо!
Валерия г. Лобня
Виктория г.Москва